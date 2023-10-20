شاهد: مظاهرات حاشدة في الجزائر وماليزيا دعما للفلسطينيين في غزة

بقلم: يورونيوز

دان المتظاهرون في الجزائر الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص. ورفعوا العلمين الجزائري والفلسطيني ورددوا شعارات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

اعلان

شهدت المدن الجزائرية مظاهرات شعبية، حيث خرج الآلاف عبر مختلف مناطق البلاد في مسيرات حاشدة تعبيرا عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعمليات قصف مكثفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

ودعت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني هذا الأسبوع، الجزائريين إلى الخروج في مسيرات شعبية دعما للمدنيين في غزة وتعزيزا "للمواقف الثابتة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية".

ودان المتظاهرون في الجزائر الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص. ورفعوا العلمين الجزائري والفلسطيني ورددوا شعارات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

المتظاهرة رزيقة كرار قالت: "نقول اليوم لا لقتل الأطفال، لا لقتل العائلات والعزل، لا لقتل المدنيين.. يجب أن نظهر التضامن ونرفع الصوت. هذا أقل ما يمكننا القيام به".

من الجزائر: "غزة الصمود"

أما المتظاهر علي قصبي فقال: "بالأسلحة الأمريكية، يقتلون أطفالنا في غزة. دون الدعم ودون الأسلحة والجنود الأمريكيين في غزة، لا تستطيع إسرائيل أن تفعل شيئًا. غزة ستنتصر إن شاء الله وسنصلي في المسجد الأقصى.. الجزائر تدعم فلسطين على طول الطريق، سواء كان الظالم أو الضحية".

وفي غرب الجزائر، خرج عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة، حيث حمل سكان وهران و تلمسان وسيدي بلعباس وغليزان وعين تيموشنت وغيرها من الولايات الغربية العلمين الجزائري والفلسطيني ورددوا شعارات لدعم للشعب الفلسطيني على غرار: "في غزة الصمود المجد والخلود شهداؤكم أسود" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ونفس الأجواء التضامنية عاشتها الولايات الشرقية التي شهدت هي أيضا مشاركة واسعة للمواطنين الذين رفعوا لافتات ورددوا شعارات منددة بالقصف الذي يتعرض له المدنيون، وفي مدينة باتنة شهدت المظاهرات مشاركة الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وبجنوب البلاد، سجلت الجموع المشاركة وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة ومنددة بما يتعرض له سكان قطاع غزة منذ عدة أيام، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف استهداف الأبرياء والأطفال.

المئات يتظاهرون في كوالالمبور دعماً لغزة

في العاصمة الماليزية كولالمبور، تظاهر مئات الأشخاص بالقرب من السفارة الأمريكية لدعم الفلسطينيين في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ونظمت المسيرة منظمات محلية غير ربحية على أمل إظهار استيائها من الدعم الأمريكي لإسرائيل. وحمل المتظاهرون لافتات وملصقات تندد بإستهداف المدنيين وورددوا شعارات مناهضة للدولة العبرية.

وتحتفظ ماليزيا رسميًا بموقف معادٍ ظاهريًا تجاه إسرائيل، بالرغم من وجود علاقات تجارية قائمة بين البلدين وإن كانت محدودة للغاية.