بعد تضامنها مع غزة.. إسرائيل تشطب الناشطة غريتا تونبرغ من المناهج الدراسية

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة التعليم الإسرائيلية الإثنين انها بصدد شطب الناشطة المناخية غريتا تونبرغ من المناهج الدراسية الإسرائيلية بعد نشرها صورة تضامنت فيها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وكانت تونبرغ قد نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع على موقع إكس (تويتر سابقاً) صورة لها برفقة أصدقاء وهي تحمل لافتة مكتوب عليها "قف مع غزة".

وكتبت تونبرغ: "اليوم نضرب تضامنًا مع فلسطين وغزة. يحتاج العالم إلى التحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين".

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن "حماس منظمة إرهابية مسؤولة عن قتل 1400 إسرائيلي بريء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، واختطفت أكثر من 200 شخص إلى غزة.. هذا الموقف سيحرمها (تونبرغ) من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين".

وتكثف إسرائيل قصفها لقطاع غزة ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا بالإضافة إلى 14245 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.