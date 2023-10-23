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فيديو: استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال قطاع غزة

أعمدة دخان كثيفة في سماء شمال قطاع غزة، عقب غارات جوية إسرائيلية، اليوم الاثنين 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023
أعمدة دخان كثيفة في سماء شمال قطاع غزة، عقب غارات جوية إسرائيلية، اليوم الاثنين 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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سمع دوي انفجارات وأعمدة دخان كثيفة في سماء شمال قطاع غزة، عقب غارات جوية إسرائيلية، اليوم الاثنين.

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن إسرائيل تكثف هجماتها، وهناك توقعات متزايدة بشن هجوم بري.

ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف أنحاء غزة أحياء بأكملها، بينما يطلق المسلحون الفلسطينيون وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

منذ أن أغلقت إسرائيل قطاع غزة، يقوم سكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، نصفهم فروا من منازلهم، بتقنين الطعام وشرب المياه غير الصالحة.

وتقول المستشفيات إن الإمدادات الطبية والوقود اللازم لمولدات الطوارئ على وشك النفاد وسط انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

منذ هجوم 7 أكتوبر - تشرين الأول الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني وجندي، وأدت الغارات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 4000 فلسطيني.

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