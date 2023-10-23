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فيديو: الجيش الإسرائيلي يقول إنه نفذ 300 غارة جوية على قطاع غزة في يوم واحد

تصاعد دخان كثيف بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، الاثنين 23 أكتوبر 2023.
تصاعد دخان كثيف بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، الاثنين 23 أكتوبر 2023. Copyright Ariel Schalit/AP.
بقلم:  يورونيوز
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قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه نفذ أكثر من 300 غارة جوية أمس الأحد استهدفت "البنية التحتية الإرهابية والأهداف العسكرية” في قطاع غزة.

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ولا تزال إسرائيل تلوح بهجوم بري على غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.

وبالتزامن مع حشدها مئات الدبابات على حدود غزة، تؤكد إسرائيل تكثيف غاراتها الجوية من أجل تقليل المخاطر على القوات في المراحل التالية.

وقد قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل ـ معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا خلال هجوم حماس الأولي ـ فيما أسر المقاومون الفلسطينيون ما لا يقل عن 212 شخص.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل أكثر من 4600 مدني في قطاع غزة منذ بداية الصراع، بما في ذلك الضحايا الذين سقطوا جراء إطلاق صاروخ إسرائيلي على مستشفى المعمداني.

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