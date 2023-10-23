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عاجل. قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

شعار شركة قطر للطاقة
شعار شركة قطر للطاقة Copyright Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
بقلم:  يورونيوز
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قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

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أعلنت شركة قطر للطاقة الإثنين توقيع اتفاق مدته 27 عاما مع "إيني" الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.

وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان "وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا"، وذلك "اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما". 

وسبق للشركة أن وقعت اتفاقين مماثلين مع توتال إنرجي الفرنسية وشل الهولندية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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