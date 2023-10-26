حماس كانت تتوقع تدخلا أقوى من حزب الله في حربها مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

إنّ ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة لم يسبق له مثيل في الحروب السابقة بين إسرائيل وحماس، فقد أكدت وزارة الصحة بغزة أنّ أكثر من 7000 فلسطيني قتلوا في الصراع، وهو رقم لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

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توقع عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد تدخلاً أقوى من حزب الله في الحرب مع إسرائيل، مؤكدا أن الحركة الفلسطينية المسلحة بدورها كانت تتوقع تدخلاً أقوى من حزب الله في حربها مع إسرائيل، في نداء علني نادر لحلفائها بالمنطقة.

وقال حمد في مقابلة في بيروت: "إننا بحاجة إلى المزيد: من الحلفاء بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في ضوء الحملة الجوية الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة المحاصر.

وتأتي الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة ردا على هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، أغلبهم من المدنيين، إضافة إلى احتجاز أكثر من 200 شخص ونقلهم إلى غزة كرهائن.

إنّ ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة لم يسبق له مثيل في الحروب السابقة بين إسرائيل وحماس، فقد أكدت وزارة الصحة بغزة أنّ أكثر من 7000 فلسطيني قتلوا في الصراع، وهو رقم لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

"نود من كافة الأطراف المشاركة في المقاومة"

وأوضح غازي حمد: "فلسفتنا ورؤيتنا لفتح كل الجبهات. نريد من كافة الأطراف أن تشارك في المقاومة ضد الاحتلال. نريد فتح جميع الحدود أمام جميع الناس، لأنني أعتقد أنه ليس من المنطق أن الناس في غزة يقاتلون فقط، ويتم استهدافهم ويقتلون ويقتلون. أعتقد أن هذا واجب على جميع المسلمين والعرب في المنطقة أن يدعموا شعوبنا. نريد أن نناضل ضد الاحتلال، الجبهة اللبنانية، الجبهة الأردنية، الجبهة العربية كلها وفي كل مكان. نطلب من العرب والمسلمين التحرك من أجل طرد السفير الإسرائيلي من كل مكان. لا نريد أن نرى العلم الإسرائيلي في أي عاصمة عربية، في أي دولة عربية".

وأضاف حمد: "ما يجري في الجانب اللبناني أعتقد أنه جزء من النضال ضد الاحتلال. إننا نقدر أنهم بدأوا العمل ضد الاحتلال، ونشكرهم كثيرًا على ذلك. نحن بحاجة للمزيد، نعم، حسنًا، نحتاج للمزيد والمزيد، لأننا نريد استنفاد الاحتلال، ونريد نزيف هذا الاحتلال وإيقاف هذا الاحتلال. وبشكل عام، أعتقد أننا نطلب من أي شخص، أي مجموعة، أي فصيل، الآن، إذا كانوا قادرين على المشاركة في المواجهة، أن يأتوا ويقوموا بما يمكنهم القيام به. الباب مفتوح، ولكننا نطلب منهم جميعا أن يأتوا، ويشاركونا في القتال ضد الاحتلال".

"واشنطن تمنح ترخيصا لإسرائيل بقتل الناس"

وقال حمد: "عندما يواجه المجتمع الدولي الذي يظهر نوعًا من النفاق، مثلا الولايات المتحدة عندما تقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فإنها تمنحها ترخيصًا لقتل الناس، لارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم ضد شعبنا. هدم المزيد من المنازل في قطاع غزة. وأعتقد أنه على الرغم من أن الأمر كذلك، إلا أنه من الواضح أن المجتمع الدولي ليس محايدًا وواضحا مثل الشمس مع الجميع".

وأكد حمد: "لقد أمضوا 30 عاماً في المفاوضات والمحادثات، وسوف يوقفون ما يسمى بالعنف والمقاومة. ولكنهم لم يحصلوا على شيء، في المقابل حصل الطرف الآخر على الكثير ، حصل على مزيد من المستوطنات والمزيد من الانتهاكات، والمزيد من القتل، خاصة في الضفة الغربية والقدس. لذلك أعتقد أنه من المنطقي الآن أن يلجأوا إلى المقاومة المشروعة ضد الاحتلال. ولا مجال الآن للحديث عن السلام مع إسرائيل أو الحديث عن حل الدولتين أو الحديث عن التعايش. أعتقد أن الوحشية في غزة، المجزرة في غزة، توضح الوجه الحقيقي للاحتلال، وهو الوجه القبيح، الوجه الوحشي الذي بني على جماجم ودماء الناس هنا".

"مشاركة حزب الله اقتصرت على مناوشات منتظمة"

وفي اليوم العشرين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يُتوقع سقوط خسائر أكبر في الأرواح في حال شنّ إسرائيل هجوما بريا يهدف إلى "سحق" حماس، التي تحكم غزة منذ العام 2007 والتي نجت من أربع حروب سابقة مع إسرائيل.

وعلى هامش الحرب، دخل حزب الله اللبناني في مناوشات منتظمة، لكنها محدودة مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكهنات واسعة النطاق حول ما إذا كانت الجماعة اللبنانية ستوسع مشاركتها في الصراع وإلى أي مدى.

ويعتقد مراقبون أن حزب الله وإيران يفضلان تجنب اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية، مثلما تفعل الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل.

وقد التقى أمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم الأربعاء في بيروت مع المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري وزعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخلة. وكان هذا أول اجتماع من نوعه يتم الإعلان عنه علنًا منذ بداية الحرب.

وسط تكهنات حول مستوى تورط إيران وحزب الله في التخطيط لهجوم الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، أصر مسؤولو حماس على أنهم تصرفوا بمفردهم في اتخاذ القرار بشن العملية المسلحة المباغتة.