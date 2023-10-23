شاهد: مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وأخرى للإسرائيليين في الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأحد تظاهرات داعمة لفلسطيني قطاع غزة وكذلك وقفات احتجاجية وتظاهرات تضامناً مع الضحايا الإسرائيليين لهجمات حماس.

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نظمت الأحد، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط مدينة لوس أنجلوس ورفع المتظاهرون أعلام فلسطينية وهتفوا شعارات مثل فلسطين حرة وغيرها.

أما تظاهرة مؤيدي إسرائيل فقد تجمع المئات في سان خوسيه، ورفعوا أعلام إسرائيل وصور المختطفين الإسرائيليين كما هتفوا "أعيدوهم إلى بيوتهم" في إشارة للرهائين الذين تحتفظ بهم حركة حماس في قطاع غزة.

والرهائن إسرائيليون وأميركيون وأرجنتينيون وفرنسيون ومن جنسيات أخرى.

واحتجزت حركة حماس 212 شخصا رهائن بينهم أجانب، وفق آخر تحديث صدر عن الجيش الإسرائيلي. وتقول حركة حماس إن 22 منهم قضوا في القصف الإٍسرائيلي الكثيف والمتواصل منذ هجومها.

وقتل 5078 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف وفق أحدث حصيلة إجمالية لوزارة الصحة في قطاع غزة.