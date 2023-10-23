EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وأخرى للإسرائيليين في الولايات المتحدة

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خارج القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خارج القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا Copyright Charles Dharapak/AP2006
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأحد تظاهرات داعمة لفلسطيني قطاع غزة وكذلك وقفات احتجاجية وتظاهرات تضامناً مع الضحايا الإسرائيليين لهجمات حماس.

اعلان

نظمت الأحد، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط مدينة لوس أنجلوس ورفع المتظاهرون أعلام فلسطينية وهتفوا شعارات مثل فلسطين حرة وغيرها.

أما تظاهرة مؤيدي إسرائيل فقد تجمع المئات في سان خوسيه، ورفعوا أعلام إسرائيل وصور المختطفين الإسرائيليين كما هتفوا "أعيدوهم إلى بيوتهم" في إشارة للرهائين الذين تحتفظ بهم حركة حماس في قطاع غزة.

والرهائن إسرائيليون وأميركيون وأرجنتينيون وفرنسيون ومن جنسيات أخرى. 

واحتجزت حركة حماس 212 شخصا رهائن بينهم أجانب، وفق آخر تحديث صدر عن الجيش الإسرائيلي. وتقول حركة حماس إن 22 منهم قضوا في القصف الإٍسرائيلي الكثيف والمتواصل منذ هجومها.

وقتل 5078 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف وفق أحدث حصيلة إجمالية لوزارة الصحة في قطاع غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دعما لتل أبيب..الولايات المتحدة ترسل أحدث حاملة طائرات وأكثرها تطورا إلى شرق المتوسط

استقالة واستياء بعض موظفي الخارجية الأمريكية احتجاجا على دعم بايدن لإسرائيل

شاهد: اقتحام سيارة مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مقاطعة مينييسوتا الأميركية

إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة مظاهرات كاليفورنيا