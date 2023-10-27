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شاهد: سديروت الإسرائيلية المحاذية لغزة تتحول إلى مدينة أشباح

مدينة سديروت الإسرائيلية
مدينة سديروت الإسرائيلية Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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ساد صمت وهدوء شوارع مدينة سديروت بجنوب إسرائيل يوم الجمعة، وهي إحدى المدن الأولى التي هاجمتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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بدت الشوارع فارغة، والمتاجر مغلقة، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من القطط التي تتجول.

قُتل العشرات من الأشخاص في سديروت، على بعد أميال قليلة من الحدود مع قطاع غزة، على يد مقاتلي حماس في اليوم الذي اخترقوا فيه الحدود المحصنة.

وأدى القتال إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا خلال هجوم حماس الأولي، وفقًا للحكومة الإسرائيلية.

وتحتجز حماس أيضًا ما لا يقل عن 224 رهينة في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 7000 فلسطيني قتلوا في الحرب، وهذا هو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في حرب غزة التي استمرت ستة أسابيع في عام 2014.

المصادر الإضافية • أ ب

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