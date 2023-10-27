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6 جرحى جراء سقوط مسيرة في مدينة طابا المصرية

برج مراقبة مصري على الحدود مع مصر في رفح جنوب قطاع غزة.
برج مراقبة مصري على الحدود مع مصر في رفح جنوب قطاع غزة. Copyright Hatem Moussa/AP.
بقلم:  يورونيوز
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قال متحدث عسكري إن مسيرة سقطت على "مبنى بجانب مستشفى طابا" المصرية، بعد أن كان شهود قالوا إن "صاروخا" أصاب مبنى ملحقا بمستشفى في مدينة طابا المصرية المطلة على البحر الأحمر والواقعة في الطرف الشرقي من سيناء حيث يوجد معبر حدودي إلى إسرائيل.

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أصيب ستة أشخاص جراء سقوط "مسيرة مجهولة الهوية" ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، المتاخمة لإسرائيل التي تشن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حربا على قطاع غزة، حسب وسائل إعلام وشهود.

وقال متحدث عسكري إن المسيرة سقطت على "مبنى بجانب مستشفى طابا" في البلدة التي تحمل نفس الاسم والواقعة قبالة منتجع إيلات السياحي في إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن "صاروخ" أصاب مبنى ملحقا بمستشفى في هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر والواقعة في الطرف الشرقي من سيناء حيث يوجد معبر حدودي إلى إسرائيل.

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعي مبنى متضررا وعددا من المركبات المحطمة في المكان.

والأحد الفائت أفاد الجيش الإسرائيلي بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود. من جانبه، أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل "إصابات طفيفة" في صفوف القوات المصرية بنيران الدبابة الإسرائيلية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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