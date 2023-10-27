مظاهرات في عاصمة الإكوادور تضامنا مع الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

دعا المتظاهرون إلى وقف القصف الجوي الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وإنهاء معاناة السكان المدنيين في القطاع المحاصر، فضلا عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

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شارك عشرات المتظاهرين في مسيرة بعاصمة الإكوادور كيتو الخميس للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم الظروف الجوية الممطرة، كان من بين المتظاهرين عدد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وقال شادي طاقز، فلسطيني مقيم في الإكوادور: " هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية ونحن بحاجة إلى وقفها الآن. هذا البلد (إسرائيل) الذي تحبونه كثيرا هنا، والذي تدعمونه كثيرا، هو بلد إبادة جماعية وعليه أن يوقف هذا الهجوم ضد إخواننا في غزة".

وأضاف شادي قوله: "الأطفال والنساء هم ضحايا القصف. من المفترض أنهم يهاجمون حركة حماس لكنهم لا يستطيعون محاربتها ويقتلون المدنيين العزل فقط".

ودعا المتظاهرون إلى وقف القصف الجوي الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وإنهاء معاناة السكان المدنيين في القطاع المحاصر، فضلا عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقد تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 7000 فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من هذا الشهر على غلاف غزة، وفقا للحكومة الإسرائيلية.