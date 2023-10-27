إيفانكا ترامب أمام القضاء... لكن فقط كشاهدة في دعوى احتيال ضد والدها دونالد ترامب

بقلم: يورونيوز

كان اسم إيفانكا ترامب قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترامب وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقا.

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استدعى القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب في قضية احتيال مدنية ضده في نيويورك، إيفانكا ابنة الرئيس السابق الجمعة للإدلاء بشهادتها في القضية. وكان اسم إيفانكا ترامب البالغة 41 عاما قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترامب وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقا.

وتتهم الدعوى ترامب مع نجليه دون جونيور وإريك بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترامب على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة. ورفض القاضي آرثر إنغورون محاولة محامي ترامب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا ترامب الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لاستئناف القرار.

إيفانكا ترامب مع والدها دونالد ترامب Manuel Balce Ceneta/ AP

وعملت إيفانكا ترامب مستشارة لوالدها خلال ولايته الرئاسية، لكنها ابتعدت عن الأضواء منذ خروجه من البيت الأبيض. وتخلت ايفانكا عن وظائفها في منظمة ترامب في كانون الثاني/يناير 2017 عندما أصبح والدها رئيسا، وتولت مع زوجها جاريد كوشنر مناصب في إدارته.

وقبل ذلك كانت إيفانكا نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب وكانت على اتصال وثيق بشكل ملحوظ مع دويتشه بنك، أحد أكبر مقرضي المجموعة، وفقا للادعاء العام.

ومن المتوقع أيضا أن يدلي ترامب البالغ 77 عاما وأبناؤه بشهاداتهم في مرحلة ما خلال المحاكمة التي تعقد في مانهاتن.

ولا يواجه الرئيس السابق خطر دخول السجن في هذه القضية، لكن جيمس تسعى لتغريمه 250 مليون دولار وإقالته مع أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة العقارية. وندد ترامب بالمحاكمة ووصفها بأنها حملة مطاردة ديموقراطية تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وخصوصا أنه الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.