قطر: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس قد يتم خلال أيام رغم صعوبة المفاوضات

بقلم: يورونيوز

في مقابلة صحفية، ناقش وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة، قائلاً إنه يجب أن يكون هناك "حل دائم لهذه القضية".

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أعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية عن أمله بإطلاق سراح الإسرائيليين المدنيين الذين تحتجزهم فصائل فلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي خاصة) كرهائن في غزة خلال أيام.

وأقر الخليفي بالصعوبة البالغة للمفاوضات، لكنه أشار إلى إحراز الوسطاء تقدماً. وحذر من أن أي تصعيد في الصراع قد يعرض جهود التفاوض للخطر، قائلاً: "بحال استمر القصف واستمر التصعيد، ستصبح مهمتنا أكثر صعوبة. الوسطاء بحاجة إلى فترة من الهدوء".

كذلك ناقش الخليفي خلال المقابلة الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة، قائلاً إنه يجب أن يكون هناك "حل دائم للقضية الفلسطينية"، مضيفاً قوله: "موقفنا السياسي واضح منذ اليوم الأول. عندما يتعلق الأمر بالوضع الفلسطيني، فإن فلسطين تستحق أن تكون لها دولة مستقلة بحد ذاتها على أساس مبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية...هذا ليس أمراً جديداً".

يذكر أنه دولياً في هذه الأثناء تتركز الجهود جزئياً على التفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي هذا الشأن حذر الخليفي من أنه بدون المساعدة "سيتحول الوضع إلى كارثة"، وأضاف أن الوضع في غزة "مروع حقاً" حيث أن "نقص المياه والغذاء والدواء، والوقود لتوليد الطاقة لن يساعد في استمرار الوضع على ما هو عليه"، وقال إنه يعتقد أن المجتمع الدولي بشكل عام يدرك أهمية المساعدات الإنسانية.