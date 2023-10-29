شاهد: وكأنها خاضت حربا عالمية.. مشاهد جوية تبين حجم الدمار المرعب في دير البلح وسط غزة

بقلم: يورونيوز

تبين اللقطات التي أخذت من الجو الدمار الذي حل بأحد أحياء دير البلح وسط غزة.

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تواصل إسرائيل القصف المكثف على القطاع وكذلك التوغلات الليلية فيه، في الوقت الذي يقتل فيه المزيد من المدنيين خلال هذه الحرب.

تبين لقطات أخذت من الجو غزة وكأنها أحد المدن التي حدثت فيها إحدى معارك الحرب العالمية الثانية، حيث الدمار الكبير واختفاء مربعات سكنية بكاملها بعد تسويتها بالأرض خلال القصف الإسرائيلي.

وقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة يوم السبت، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الدولة العبرية، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضا حوالى 230 شخصا رهائن.

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت إنه "يجب على العالم ألا يتسامح" مع ما يحدث في غزة، داعية جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد".

واعتبرت ميريانا سبولياريتش أن "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف"، مضيفة أنه "مع الحصار العسكري المفروض، لا توجد أي استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي. هذا فشل كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه".