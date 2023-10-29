شاهد: على وقع "الغضب الساطع" مارسيليا تدعم غزة رغم الحظر والآلاف يخرجون ضد الحرب في نيويورك وسيدني

بقلم: يورونيوز

تتواصل المظاهرات الداعمة لقطاع غزة، والمنددة بالقصف الإسرائيلي المستمر والمكثف على القطاع والذي أوقع الآلاف من القتلى معضمهم من الأطفال والنساء.

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تظاهر المئات من المؤيدين للفلسطينيين في مدينة مارسيليا الفرنسية، رغم القرار الرسمي بمنع التجمعات التي تؤيد غزة وتنتقد الحرب عليها.

وعلى وقع أغنية الغضب الساطع للسيدة فيروز، صدحت حناجر المتظاهرين، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وساروا في شوارع المدينة الساحلية.

أما في سيدني، فخرج المئات في تظاهرة منددة بالقصف الإسرائيلي المكثف على غزة، معتبرين أن الحكومة الأسترالية "شريك في المذابح" التي ترتكب في غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات "فلسطين لن تموت"، كما هتفوا "العار، العار لإسرائيل."

أما في بروكلين كبرى دوائر مدينة نيويورك تظاهر آلاف الأشخاص السبت معبرين عن غضبهم حيال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وتشهد نيويورك التي يقيم فيها 1,6 إلى مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين، منذ ثلاثة أسابيع تظاهرات وتجمعات دعما للفلطسينيين أو إسرائيل.من الجسر

ويعرب ناشطون يهود أميركيون يساريون أيضا عن معارضتهم للحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة. وأوقف مئات الأشخاص مساء الجمعة خلال اعتصام كبير لهم مؤيد للفلسطينيين في محطة "غراند سنترال" في ماهاتن.