فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لتوغله البري في غزة

بقلم: يورونيوز

نفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية عدة توغلات برية في غزة، قائلا إنها محدودة النطاق، في ظل استمرار التكهنات حول اجتياح بري شامل للقطاع.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يقول إنها لتوغل لقواته بالدبابات في قطاع غزة. وكان الجيش قد أعلن أن جنوده يواصلون عملياتهم البرية في غزة مساء السبت، بعد قيامهم بعدة توغلات في القطاع الجمعة. وقامت القوات الإسرائيلية بعدة توغلات برية محدودة النطاق داخل غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مؤتمر صحافي السبت إن الحرب ستكون "طويلة وصعبة"، متعهدا بأن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها"، في إشارة إلى شبكة الأنفاق الممتدة على طول مئات الكيلومترات التي توجه حماس منها عملياتها حسب إسرائيل.