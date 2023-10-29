شاهد: في ظل خشية من التصعيد مع حزب الله ... إسرائيليون يتبرعون بالدم على الحدود مع لبنان

بقلم: يورونيوز

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشهد شمال إسرائيل توترا عسكريا وعمليات قصف وإطلاق نار مع عناصر حزب الله اللبناني.

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في أحد المراكز الطبية في كيبوتس محانييم في شمال إسرائيل، يتوافد بعض المواطنين والجنود الإسرائيليين للتبرع بالدم. وكانت نجمة داؤود الحمراء قد دعت المواطنين منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول / أكتوبر إبى التبرع بالدم تحسبا لنشوب حرب على الجبهة الشمالية. ويقع الكيبوتس في منطقة الجليل الأعلى على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع لبنان.

ويخشى المجتمع الدولي من اتساع نطاق النزاع إقليمياً إذ يتصاعد التوتر عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تَحدث عمليات قصف وإطلاق نار يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران وحليف حماس.

وخلفت هذه الاشتباكات المسلحة 58 قتيلاً على الأقل في الجانب اللبناني، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، معظمهم من مقاتلي حزب الله، وأربعة مدنيين بينهم صحافي من وكالة رويترز.

في إسرائيل، أعلن الجيش مقتل أربعة أشخاص، بينهم مدني. ونزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة.