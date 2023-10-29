EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: في ظل خشية من التصعيد مع حزب الله ... إسرائيليون يتبرعون بالدم على الحدود مع لبنان

جندي إسرائيلي يتبرع بالدم في أحد المراكز الطبية في كيبوتس محانييم على الحدود مع لبنان
جندي إسرائيلي يتبرع بالدم في أحد المراكز الطبية في كيبوتس محانييم على الحدود مع لبنان Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشهد شمال إسرائيل توترا عسكريا وعمليات قصف وإطلاق نار مع عناصر حزب الله اللبناني.

اعلان

في أحد المراكز الطبية في كيبوتس محانييم في شمال إسرائيل، يتوافد بعض المواطنين والجنود الإسرائيليين للتبرع بالدم. وكانت نجمة داؤود الحمراء قد دعت المواطنين منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول / أكتوبر إبى التبرع بالدم تحسبا لنشوب حرب على الجبهة الشمالية. ويقع الكيبوتس في منطقة الجليل الأعلى على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع لبنان.

ويخشى المجتمع الدولي من اتساع نطاق النزاع إقليمياً إذ يتصاعد التوتر عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تَحدث عمليات قصف وإطلاق نار يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران وحليف حماس.

وخلفت هذه الاشتباكات المسلحة 58 قتيلاً على الأقل في الجانب اللبناني، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، معظمهم من مقاتلي حزب الله، وأربعة مدنيين بينهم صحافي من وكالة رويترز.

في إسرائيل، أعلن الجيش مقتل أربعة أشخاص، بينهم مدني. ونزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"رقص على الجراح".. انطلاق موسم الرياض على وقع حمام الدم في غزة وتركي وآل الشيخ يرد على "التافهين"

شاهد: وقفة احتجاجية يهودية في نيويورك دعمًا لغزة واعتقال المئات

حزمة عقوبات أميركية تستهدف شبكات تمويل حماس من بينهم 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني

توتر عسكري الشرق الأوسط تبرع لبنان حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني