مناورات عسكرية في كوريا الجنوبية تحاكي التصدي لهجوم كوري شمالي مشابه لعملية "طوفان الأقصى"

بقلم: يورونيوز

امتدت هذه المناورات طيلة ثلاثة أيام منذ يوم الأربعاء، وشارك فيها 5400 جندي كوري جنوبي وأمريكي، واستخدمت خلالها 300 منظومة مدفعة، وألف عربة وعتاد للقوات الجوية.

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بدأت قوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مناورات عسكرية بالذخيرة الحية هذا الاسبوع، لتأهيل قدراتها بما يتناسب للرد على هجوم كوري شمالي محتملن يشبه الهجوم الذي قادته الفصائل الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من هذا الشهر.

وتجري سيول وواشنطن مناورات مشتركة منتظمة، ولكن مناورات هذا الأسبوع تأتي بعد أن أثار هجوم 7 تشرين الثاني/أكتوبر توترا أمنيا في كوريا الجنوبية، التي تتقاسم مع جارتها الشمالية اكثر منطقة حدودية محصنة في العالم.

ويقول خبراء إن نشر كوريا الشمالية لمدافع طويلة المدى يمكن أن تطلق 16 ألف قذيفة في الساعة في حال اندلاع نزاع مسلح، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا على سيول، التي لا تبعد سوى نحو 50 كيلومترا عن الحدود.

من جانبها قامت كوريا الشمالية العام الماضي بإجراء أكثر من 100 تجربة صاروخية، بعضها كان يحاكي هخجمات نووية على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.