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"ليس باسمنا".. توقيف مئات الأشخاص في وقفة احتجاجية يهودية في نيويورك دعما لغزة

مظاهرة مؤيدة لفلسطين في نيويورك تدعو لوقف إطلاق النار في غزة. 2023/10/27
مظاهرة مؤيدة لفلسطين في نيويورك تدعو لوقف إطلاق النار في غزة. 2023/10/27 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أوقف مئات الأشخاص الجمعة في نيويورك خلال مظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

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أعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات.

وأظهرت صور التقطت في المكان طوابير طويلة من الشباب وقد كبلت أيديهم وهم يرتدون قمصانا قطنية كتب عليها "ليس باسمنا" و "وقف إطلاق نار الآن".

ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي" التي قالت إن آلافا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة، وأكدت أنها "أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عاما".

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية للفلسطينيين" و"احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء".

وقد أطلق حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة السبت وبتلاوة صلاة الموتى اليهودية. وقالت الحاخامة ماي يي في بيان نشره المنظمون: "السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما إبادة جماعية ترتكب باسمنا"، وأضافت قولها "حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة الارتباط ولا يمكن للأمن أن يكون إلا من إقامة العدالة والمساواة والحرية للجميع".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التي تسيطر على قطاع غزة أن 7326 شخصا قتلوا معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل، في القطاع جراء عمليات القصف الكثيفة التي تشنها إسرائيل ردا على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل 1400 إسرائيلي في هجوم غير مسبوق شنته الفصائل الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية في ذلك اليوم، وفق السلطات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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