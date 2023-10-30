شاهد: حادث تصادم مروع لقطارين في الهند يخلف 13 قتيلاً على الأقل

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب نحو 50 آخرين في حادث اصطدام قطارين بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، أمس الأحد.

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وقالت وزارة السكك الحديدية، في بيان، إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما وإن تحقيقا أولياً خلص إلى أن "خطأ بشريا" أدى إلى الاصطدام، فيما كان 90 راكبا على متن العربتين المتضررتين من الحادث.

وقال مسؤول في السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما توقف أحد القطارين بسبب انقطاع في كابل علوي وإن القطار الآخر اصطدم به، مما أدى إلى خروج عربتي القطار المتوقف عن مسارهما.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية "بشأن الحادث المؤسف"، وأضاف: "السلطات تقدم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

ونقل موقع "هندوستان تايمز"، أن "جاغان موهان ريدي رئيس وزراء ولاية أندرا براديش أمر باتخاذ إجراءات إغاثة فورية وإرسال أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى اتخاذ جميع أنواع الترتيبات في المستشفيات القريبة لتوفير رعاية طبية جيدة للمصابين".

وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، وشهدت عدداً من حوادث القطارات الخطيرة لكن إجراءات السلامة تحسنت في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات جديدة وتحسينات تقنية.

لكن يبقى الحادث الأكثر دموية في تاريخ البلاد ذاك الذي وقع في السادس من حزيران/يونيو 1981 عندما سقطت في ولاية بيهار (شرق) سبع عربات قطار في نهر باغماتي، ما أسفر عن مقتل ما بين 800 وألف شخص.