فيديو: شهادة ناج بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

تظهر اللقطات المصورة ناجين بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم، الإثنين مما "أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين، دون ذكر حصيلة الضحايا جراء هذه القصف إلى حد الآن."

وقال ناج من مخيم النصيرات: " قصفوا كل الحي السكني، كله أصبح رماد كنا نرعى الأغنام ولسنا جزءا من المقاومة ولكن الإسرائيليين لا يعترفون بأي كيان فلسطيني. الكل يتعرض للقصف وإطلاق النار. كل شيء تحت النار لأن كل المنطقة مهددة...هذه إبادة جماعية للفلسطينيين."

ويعد مخيم النصيرات ثالث أكبر مخيم للاجئين في غزة بعد مخيمي جباليا والشاطيء. أنشىء عام 1948، وبلغت مساحة المخيم سنة الإنشاء حوالي 588 دونما.

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً". وتواصل إسرائيل قصفها للقطاع كما أنها وسعت من نطاق عملياتها البرية داخله.