فيديو: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في حوادث عنف متصلة بالانتخابات في الفلبين

بقلم: يورونيوز

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل اليوم الاثنين في حادثتين على صلة بالانتخابات المحلية التي شهد التحضير لها عدة حوادث عنف خلال الأشهر الماضي.

اعلان

ويصوت الفلبينيون على أكثر من 336 ألف منصب بالمجالس المحلية التي تستخدمها الأحزاب السياسية لبناء قواعد شعبية من الناخبين بالانتخابات العامة.

ويشارك أكثر من 300 ألف شرطي في عملية تأمين الانتخابات التي تجرى في أكثر من 42 ألف قرية عبر البلاد.

وقُتل شخصين في تبادل لإطلاق النار خارج لجنة انتخابية في إقليم ماغوينداناو ديل نورتي بجزيرة مينداناو الجنوبية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ووقع الحادث خلال اشتباكات بين مؤيدي المرشحين المتنافسين.

وفي حادث منفصل، قُتلت امرأة خلال إطلاق آخر للنار بنفس الجزيرة.

واشتهرت الجزيرة بحوادث العنف المرتبط بالانتخابات حيث قتل 58 شخصاً خلال محاولة أنصار احد المرشحين منع الناخبين من التصويت لضالح غريمه في انتخابات عام 2009.