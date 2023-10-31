شاهد: عودة طاقم المركبة الفضائية الصينية "شينزو-16" إلى الأرض

بقلم: يورونيوز

عاد طاقم السفينة الفضائية الصينية "شينزو-16" اليوم الثلاثاء بسلام إلى الأرض بعد خمسة أشهر قضوها على متن محطة تيانغونغ الفضائية.

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وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي الصيني الكبسولة الفضائية إثر هبوطها الناجح بشمال غرب صحراء غوبي في الصين.

وقال قائد الطاقم جينغ هايبينغ، الذي كان أول من خرج من المركبة الفضائية، إن الطاقم أدى مهمته بنجاح كامل.

وقد "أكد موظفو الإشراف الطبي والتأمين في الموقع أن رواد الفضاء... في صحة جيدة"، بحسب التلفزيون الصيني الذي أشار إلى أن "الرحلة المأهولة ضمن مهمة شنتشو-16 كانت ناجحة تماماً".

وشمل الطاقم أيضا الرواد جو يانفجو وجوي هايتشو اللذان كانا على متن أول رحلة لهما إلى الفضاء.

وأمضى رواد الفضاء الصينيون الوقت في إجراء تجارب علمية وساروا في الفضاء لمدة ثماني ساعات تقريباً.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي المركبة الفضائية "شينزو-17" وطاقمها لاستبدال طاقم "شينزو-16" بالمحطة الفضائية الصينية.

وسرّعت بكين خططها لتصبح قوة فضائية كبرى منذ تولي الرئيس شي جينبينغ السلطة قبل عقد.

واستثمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم تريليونات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش للحاق بالولايات المتحدة وروسيا.

وتهدف الصين أيضاً إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة على سطح القمر في نهاية المطاف.