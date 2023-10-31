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مصدرها كوستاريكا.. ضبط 720 كيلوغراماً من الكوكايين في إسبانيا

الكوكايين
الكوكايين Copyright Armando Franca/AP.
بقلم:  يورونيوز
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نشرت السلطات الإسبانية مقطع فيديو يظهر فيه أن المخدرات كانت مخبأة في خزنة مدفونة تحت أكوام من النفايات المعدنية

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أعلنت الشرطة والجمارك الإسبانيتان، الاثنين، ضبط نحو 720 كيلوغراماً من الكوكايين قادمة من كوستاريكا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان، أن السلطات "ضبطت 720 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حاوية وصلت إلى ميناء ملقة في الجنوب في نهاية سبتمبر/أيلول مصدرها كوستاريكا".

وأفيد بأن ثمانية أشخاص أوقِفوا في إطار التحقيق في هذه الضبطية.

وكانت المخدرات مخبأة في خزنة مدفونة تحت أكوام من النفايات المعدنية، وفقا لمقاطع الفيديو التي وفرتها السلطات.

وفي نهاية أغسطس/آب، أعلنت السلطات الإسبانية أنها ضبطت شحنة من الكوكايين وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ إسبانيا، إذ عُثر على نحو 9,5 أطنان من المادة المخدّرة مخبأة في حاوية موز واردة من الإكوادور.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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