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عاجل. شاهد: عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين يعبرون رفح باتجاه مصر

معبر رفح
معبر رفح Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر

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خرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر مع فتح السلطات المصرية معبر رفح "استثنائيا" لاجلاء عدد من الجرحى، وذلك في اليوم الـ26 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع.

وسمح بدخول هؤلاء الأجانب والفلسطينيين معبر رفح في جنوب قطاع غزة قرابة الساعة 7,45 ت غ بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو تسعين جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.

ومعبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. 

مساع دبلوماسية ودعوات

وتفرض إسرائيل حصاراً مطبقا على قطاع غزة وتقطع عنه الماء والكهرباء والإمدادات الغذائية والوقود.

ويخضع قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، أصلا لحصار بري وجوي وبحري من إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.

وفي الجانب المصري من رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل المعبر مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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