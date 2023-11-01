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بايدن وعاهل الأردن يتفقان على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين

قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً إلى خارج قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا آليات عاجلة لوقف العنف وتخفيف حدة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية.

وأكد الرئيس الأميركي لعاهل الأردن أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وذكر البيان، أن بايدن والملك عبد الله أكدا «التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين لتهيئة الظروف لسلام دائم في الشرق الأوسط يشمل إقامة دولة فلسطينية."