لحظة بلحظة.. تطورات التصعيد في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل تسعة جنود الثلاثاء في المعارك الجارية مع حماس في قطاع غزة، ما يرفع إلى 326 عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق للحركة على الأراضي الإسرائيلية.
كذلك أفاد الجيش عن إصابة جنديَّين بجروح بالغة الثلاثاء.
إسرائيل تعتبر أن قطع بوليفيا العلاقات الدبلوماسية معها هو "استسلام للإرهاب"
بايدن وعاهل الأردن يتفقان على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين
قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً إلى خارج قطاع غزة.
وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا آليات عاجلة لوقف العنف وتخفيف حدة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية.
وأكد الرئيس الأميركي لعاهل الأردن أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
وذكر البيان، أن بايدن والملك عبد الله أكدا «التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين لتهيئة الظروف لسلام دائم في الشرق الأوسط يشمل إقامة دولة فلسطينية."
مقتل 3 فلسطينيين باقتحامات إسرائيلية لجنين وطولكرم
قتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في اقتحامات نفذها في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت تقارير فلسطينية.
فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها طولكرم.
وقالت إن رجلا اسمه مجدي زكريا يوسف عواد، يبلغ من العمر 65 عاما، توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، مشيرة إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما قتل شابان وأصيب 4 مواطنين على الأقل، خلال عملية جديدة شنتها القوات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، تخلله قصف بالطائرات المسيرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والانترنت.
فنزويلا تدين جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين
أدانت فنزويلا، جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل في بيان صدر عنه، فجر اليوم الأربعاء، رفض بلاده القاطع للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، والهجوم الجديد على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، الذي قتل وجرح فيه المئات من المدنيين.
وأضاف: "تدين فنزويلا مرة أخرى الانتهاك المنهجي لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وعدم مراعاة وتجاهل اتفاقيات جنيف من قبل إسرائيل، الأمر الذي يشكّل جريمة حرب تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤولين عنها".
وجددت فنزويلا دعوتها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الفظائع التي تقترفها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين، والبحث عن حلول فورية استنادا لقرارات الشرعية الدولية من أجل إحلال السلام.
إضراب في محافظات الضفة الغربية تنديدا بالضربات المتواصلة على غزة
بدء اليوم الأربعاء إضراب شامل في محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تنديدا بالضربات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 8610 قتلى وأكثر من 23 ألف جريح.
وشل الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني فتح، الحياة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى تصعيد المواجهة مع القوات الإسرائيلية.
مقتل تسعة عسكريين إسرائيليين في معارك بقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل تسعة جنود الثلاثاء في المعارك الجارية مع حماس في قطاع غزة، ما يرفع إلى 326 عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق للحركة على الأراضي الإسرائيلية.
كذلك أفاد الجيش عن إصابة جنديَّين بجروح بالغة الثلاثاء.
הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של תשעה חללי צה״ל נוספים אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם:https://t.co/srosVsNeT8— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف "هدف إرهابي" في قطاع غزة منذ بدء الحرب
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ"منظمات إرهابية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأفاد الجيش في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات إرهابية في قطاع غزة".
הפעילות הקרקעית של צה"ל ברצועת עזה נמשכת; מתחילת הלחימה צה"ל תקף יותר מ-11,000 מטרות של ארגוני הטרור:— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023
כוחות משולבים של צה"ל תקפו במהלך הלילה מטרות טרור רבות ברחבי רצועת עזה, ביניהן מפקדות מבצעיות וחוליות של מחבלי חמאס>>pic.twitter.com/pXCLk6N3Td
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مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وجرح والدتهما وطفلها الثالث
قُتل طفلان فرنسيان في قطاع غزة فيما يعتقد أن والدتهما وطفلها الثالث أصيبا بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء.
وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن "فرنسا تلقّت بحزن نبأ موت الطفلين الحاملين الجنسية الفرنسية واللذين كانا يتواجدان في شمال قطاع غزة مع والدتهما الفرنسية التي يُعتقد انها أصيبت بجروح وكذلك ابنها الثالث"، من دون إعطاء أي تفاصيل على صلة بملابسات مقتل الطفلين.
#Gaza | La France a appris avec tristesse le décès de deux enfants de nationalité française se trouvant dans le nord de la Bande de Gaza avec leur mère française qui aurait elle-même été blessée, de même que son troisième enfant.— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 31, 2023
Déclaration intégrale ➡️ https://t.co/Bdg03xAOKspic.twitter.com/rvrZHg2B4r
وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنّ القنصلية العامة لفرنسا في القدس "يتعذّر عليها إجراء تواصل مباشر على الأرض مع هذه المواطنة"، الأمر الذي لا يتيح "في هذه المرحلة التحقّق من وضع هذه العائلة".
وأكدت السلطات الفرنسية أنها تواصل جهودها "للوصول إلى هذه المواطنة وتقديم المساعدة والدعم لها ولعائلتها".
وبحسب مصدر فرنسي مطّلع على الملف فإنّ الوالدة تبلغ 43 عاما "وبحقّها مذكّرة توقيف دولية صادرة في تموز/يوليو 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية بهدف التحضير لأعمال إرهابية وتمويل منظمة إرهابية".