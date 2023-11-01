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حماس: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي جديد على جباليا والأمم المتحدة تندد

آثار القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا
آثار القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا Copyright BASHAR TALEB/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها أودى بحياة خمسين شخصا على الأقل.

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وأفادت الوزارة في بيان عن "عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا". 

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس أضرارا جسيمة في الموقع، فيما أكد عناصر في الدفاع المدني انتشال "عائلات بأكملها" من المكان.

تنديد أممي

ونددت الأمم المتحدة الأربعاء بالغارات التي استهدفت المخيم وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس أمس الثلاثاء.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحا "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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