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شاهد: جماعة الحوثي تطلق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل

لحظة إطلاق صاروخ بالستي من اليمن
لحظة إطلاق صاروخ بالستي من اليمن Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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بثّت جماعة الحوثي اليمنية ظهر الأربعاء، مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، قالت إنّها استهدفت مواقع في إسرائيل أمس الثلاثاء.

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وأظهرت المشاهد التي بثّتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، إطلاق نحو 15 صاروخًا، إضافة إلى قرابة 30 طائرة مسيّرة.

وغرّد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصّة "إكس"، قائلًا إنّها "عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي في بيان أنها " قامت بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وأضافت أن هذه "العملية الثالثة نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين"، دون ذكر تفاصيل عن العمليتين السابقتين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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