شاهد: للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

بقلم: يورونيوز

دخلت سيارات إسعاف فلسطينية تحمل العديد من الجرحى والمصابين بإصابات حرجة عبر معبر رفح قادمين من قطاع غزة، تمهيداً لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

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وعلى الجانب الآخر انتظرتهم سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر المصري لنقلهم لمدينتي العريش والشيخ زويد، حيث تم تجهيز مستشفيات ميدانية.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أنه سيتم نقل نحو 90 جريحاً فلسطينياً إلى مصر يوم الأربعاء لتلقي العلاج.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية إنه سيتم السماح لأكثر من 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة غزة يوم الأربعاء.

وسبق أن أكدت مصر أنها لن تقبل تدفق اللاجئين الفلسطينيين بسبب مخاوف من كون إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة إلى غزة بعد انتهاء الحرب.

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت يوم الجمعة الماضي مصر إلى فتح معبر رفح لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذه من "الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".