فيديو: الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لتهديد جوي فوق البحر الأحمر

أعلنت منظومة الدفاع التابعة للجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء عن اعتراضها تهديدا جويا فوق منطقة البحر الأحمر بجنوب مدينة إيلات.
وأضاف الجيش على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) بأن "الواقعة لم تشهد تسجيل أي إصابات بشرية ولم يتم خلالها رصد أي عملية تسلل داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن وصول سفن إضافية حاملة للصواريخ إلى منطقة البحر الأحمر.
وقال الجيش على موقع إكس: ووفقاً لتقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهد الدفاعي بالمنطقة وصلت أمس السفن الصاروخية التابعة للذراع البحري إلى منطقة البحر الأحمر".
وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أمس الثلاثاء إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة" الثلاثاء على إسرائيل.
وتوعد الحوثيون الثلاثاء بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة.
وقال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء، "إننا جزء من محور المقاومة" مضيفًا "نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات".
وأشار إلى أنه "محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات" مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب".