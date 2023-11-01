فيديو: الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لتهديد جوي فوق البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

أعلنت منظومة الدفاع التابعة للجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء عن اعتراضها تهديدا جويا فوق منطقة البحر الأحمر بجنوب مدينة إيلات.

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وأضاف الجيش على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) بأن "الواقعة لم تشهد تسجيل أي إصابات بشرية ولم يتم خلالها رصد أي عملية تسلل داخل الأراضي الإسرائيلية".

The IDF Aerial Defense Array intercepted an aerial threat that was identified in the area of the Red Sea, south of the city of Eilat, a short while ago.



No threat was posed to civilians and no infiltration into Israeli territory was identified. pic.twitter.com/px14KG0csr — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن وصول سفن إضافية حاملة للصواريخ إلى منطقة البحر الأحمر.

وقال الجيش على موقع إكس: ووفقاً لتقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهد الدفاعي بالمنطقة وصلت أمس السفن الصاروخية التابعة للذراع البحري إلى منطقة البحر الأحمر".

בהתאם להערכת המצב וכחלק מתגבור מאמץ ההגנה במרחב, ספינות טילים של זרוע הים הגיעו אתמול למרחב ים סוף pic.twitter.com/UCrQl3bUTO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أمس الثلاثاء إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة" الثلاثاء على إسرائيل.

وتوعد الحوثيون الثلاثاء بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة.

وقال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء، "إننا جزء من محور المقاومة" مضيفًا "نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات".

وأشار إلى أنه "محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات" مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب".