شاهد: إسرائيل تعرض لقطات لمركبات احترقت في هجوم "طوفان الأقصى" الذي أطلقته حماس

بقلم: يورونيوز

عرضت إسرائيل مقاطع فيديو لمئات من المركبات احترقت كليا إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر

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عرضت إسرائيل صورا لمئات من المركبات والسيارات التي تدّمرت إثر هجوم مقاتلي حماسي على بلدات وكيبوتسات إسرائيلية قبل أقل من شهر. وشوهد عناصر من الشرطة والجيش وهم يفحصون المركبات المحترقة في تجمّع بالقرب من مدينة نتيفوت بين مدينتي عسقلان وبئر السبع جنوب إسرائيل.

وشنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل عبر حدود قطاع غزة على أراض إسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مكثف على قطاع غزة المحاصر أوقع حتى الآن أكثر من تسعة آلاف قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.