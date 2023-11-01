شاهد: مدرعات ودبابات إسرائيلية تحتشد بالقرب من الحدود اللبنانية

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو مدرعات ودبابات إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية في ظل استمرار التوتر وتبادل لاطلاق النيران بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

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ونزح نحو 29 ألف لبنانيا في الجنوب جراء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية وتزامناً مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

لبنان يتهم إسرائيل استخدام ذخائر الفسفور الأبيض

طلب لبنان من بعثته في الأمم المتحدة الثلاثاء تقديم شكوى ضد إسرائيل لاستتخدامها الفسفور الأبيض خلال قصف مناطق حدودية وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على منصة "إكس" : " أوعزت إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام الفسفور الأبيض في اعتدائاتها وقيامها بحرق الأحراج والغابات اللبنانية."

وأعلنت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض، خلال عملياته العسكرية على الحدود مع لبنان، في الفترة ما بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وأضافت المنظمة أنه يجب التحقيق في هجوم على بلدة الظاهرة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باعتباره جريمة حرب، لأنه كان هجوما عشوائيا أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 9 مدنيين وألحق أضرارا بمدنيين.

وتستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض لصنع سواتر من كثيفة من الدخان تستغلها الجيوش للتغطية على تحركات الجنود لكنها أيضا أسلحة حارقة، تشتعل في الهواء عند 30 درجة مئوية ومن الصعب إطفاؤها.

يُسبّب الفسفور الأبيض حروقا بالغة، تصل إلى العظام، ويكون شفاؤها بطيئا، وقد تتطوّر إلى التهابات. إذا لم تتم إزالة جميع شظايا الفسفور الأبيض، يُمكن أن تشتعل مجددا عند تعرّضها للأكسجين. حروق الفسفور الأبيض التي تتجاوز 10% من جسم الإنسان غالبا ما تكون قاتلة. قد تتسبب أيضا في تلف للجهاز التنفسي وفشل أعضاء الجسم.