شاهد: فلسطينيون مزدوجو الجنسية يغادرون غزة عبر معبر رفح ويروون هول ما عاشوه تحت القصف

بقلم: يورونيوز

لليوم الثاني على التوالي، يواصل فلسطينيون ممن يحملون جوازات سفر دول أجنبية مغادرة قطاع غزة عبر المعبر الحدودي مع مصر.

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استمر الأربعاء خروج الفلسطينيين ممن يحملون جنسيات دول أجنبية من القطاع، عبر معبر رفح على الحدود مع مصر. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن ما مجموعه سبعة آلاف شخص سيسمح لهم بمغادرة القطاع، متوقعة بأن يصل عدد المغادرين يوم الخميس إلى 400 شخص.

وأعلن مسؤول في معبر رفح الخميس مغادرة مجموعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر، بعد خروج مجموعة أولى عند فتح المعبر الأربعاء.

وأفاد مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو محسن عن "مغادرة حافلتين تحملان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية" من أصل 400 شخص وستين جريحا من المقرر أن يغادروا القطاع الخميس، مشيرا كذلك إلى "بدء دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة" المحاصر.