"الوضع لا يوصف".. الصحة العالمية تندد بالعقبات التي تحد من إيصال المساعدات إلى غزة

بقلم: يورونيوز

نددت منظمة الصحة العالمية الخميس بالعقبات الكثيرة التي تحد بشكل كبير من وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تشتد الحاجة إليها.

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وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف "على الأقل بهدنة إنسانية"، مؤكداً أن الوضع "على الأرض في غزة لا يوصف".

واستنكر مسؤول الطوارئ في المنظمة مايك راين العقبات التي تحول دون توزيع المساعدات عند دخولها القطاع الفلسطيني.

وقال راين إن "نقل الشاحنات عبر الحدود شيء، وإيصالها إلى حيث تكون هناك حاجة إليها شيء آخر، ولم يتم تسهيل ذلك ودعمه، بل العكس".

تعوزنا الكلمات لوصف الرعب الذي يتكشف في غزة.

لدى إسرائيل متطلبات صارمة للغاية بشأن ما يمكن أن يدخل إلى قطاع غزة، وفي رفح، لا تزال أطنان من المساعدات تتراكم على الجانب المصري من المعبر الحدودي، في انتظار خضوعها للتفتيش الإسرائيلي، وفق مسؤول أميركي.

وأكد مايك راين "في الوقت الحالي... وكل من يقول إن المساعدات الإنسانية تصل مخطئ".

وأضاف وقد بدا عليه الغضب "بصراحة، لقد سئمت من سماع أننا نتلقى كل هذه الضمانات غير الموجودة على أرض الواقع للأشخاص الذين نعمل معهم"، مردفاً "المسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع لتمكين إعادة إمداد هذه المستشفيات".

وشدد على أن "سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية خاصة لضمان لا فقط حماية هذه المرافق، ولكن أيضاً تزويدها لتلبية احتياجات السكان الذين تخدمهم".

ويخضع القطاع الصغير منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى "حصار مطبق" من إسرائيل التي حرمته من إمدادات الماء والكهرباء والوقود.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تعوزنا الكلمات لوصف الرعب الذي يتكشف في غزة".

وأوضح أن المستشفيات مكتظة بالجرحى الذين يرقدون في الممرات، والمشارح مكتظة، والأطباء يجرون عمليات من دون تخدير.

كذلك عاد مايك راين إلى الجدل الدائر حول مستشفى الشفاء في شمال غزة الذي وصفته إسرائيل بأنه "مركز قيادة" لحركة حماس.

وقال "نحن نعلم ما يحدث فوق الأرض... وليس لدينا معلومات عما قد يحدث في مكان آخر أو تحت هذه المنشآت".