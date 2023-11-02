خلال زيارته إلى تل أبيب.. بلينكن: سأبحث بشأن خطوات ملموسة لتقليل الأذى بحق المدنيين في غزة

بقلم: يورونيوز

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أنه سيطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط: "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة" مؤكداً "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".

وكرر بلينكن أن بلاده تؤمن بأن إسرائيل "لها الحق بالدفاع عن نفسها" بعد هجوم حركة حماس.

لكن، تماشياً مع تحول خفيف في لهجة الرئيس جو بايدن، قال بلينكن إنه يشعر بالحزن إزاء مقتل فلسطينيين، وهو أمر يثير غضب الكثيرين في العالم العربي.

وقال "عندما أرى طفلاً فلسطينياً- صبيا أم فتاة- ينتشل من تحت أنقاض مبنى منهار، فهذا يؤلمني مثلما أشعر عند رؤية طفل في إسرائيل أو أي مكان آخر".

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية وتسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل مذاك بقصف مدمر على قطاع غزة حيث قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 3700 طفل، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.