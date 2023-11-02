شاهد: إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لجنودها ودباباتها داخل قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس فيديو تقول إنه لجنودها ودباباتها أثناء توغلهم البري داخل قطاع غزة.

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ويظهر الفيديو دبابات تتحرك وتطلق النار داخل القطاع، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين يتحركون بجانب مبانٍ مهدمة جراء القصف الإسرائيلي.

ويأتي نشر الفيديو بالتوازي مع استمرار التدخل الأرضي للقوات الإسرائيلية في غزة بعد أسابيع من القصف الجوي لمدن القطاع المحاصر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد نشرت فيديو قالت إنه لمقاتليها يخرجون من أنفاق ويطلقون النيران على الدبابات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الخلايا الإرهابية في شمال قطاع غزة أطلقت خلال الليل صواريخ مضادة للدبابات وفجرت عبوات ناسفة وألقت قنابل يدوية على قوات الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً بأن "عشرات الإرهابيين" قتلوا في المعركة.

وتشن إسرائيل حرباً على القطاع ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بالغلاف المحيط بقطاع غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل منذ بداية الحرب، غالبيتهم مدنيون قضوا خلال هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام إسرائيل عام 1948، وفق السلطات الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش مقتل 332 جنديا بعضهم على الحدود مع لبنان في قصف لحزب الله المدعوم من إيران والمتحالف مع حماس.

وفي قطاع غزة، ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 8796، بينهم 3648 طفلاً، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.