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شاهد: قصف مدفعي إسرائيلي في محيط مستشفى القدس في غزة

القصف الإسرائيلي على مدينة غزة
القصف الإسرائيلي على مدينة غزة Copyright FADEL SENNA/AFP
بقلم:  يورونيوز
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نشر الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو قال إنه لقصف إسرائيلي طال محيط مستشفى القدس في غزة.

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وأصابت الغارات الجوية الإسرائيلية منطقة أبراج سكنية في حي تل الهوى الذي يقع فيه المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور على منصة "إكس" (X)، إن القذيفة سقطت على بعد حوالي 100 متر من مستشفى القدس.

وأفادت الجمعية أنّ هناك قتلى وجرحى دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتظهر اللقطات المصورة مسعفاً مصاباً أثناء نقله إلى المستشفى. 

ويواجه المسعفون في المنطقة مخاطر كبيرة في تقديم المساعدة الطبية للمصابين خلال الحرب في قطاع غزة.

تعدّ الحرب، التي بدأت في 7 أوكتوبر/نشرين الأوّل، الأكثر دموية من بين الخمس حروب في غزة لكلا الجانبين. حيث قتل 1400 إسرائيلي، غالبيتعم في اليوم الأول، مقابل  9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً.

وقالت إسرائيل إنها عازمة على القضاء على حركة حماس المسلحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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