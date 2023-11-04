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شاهد: تصاعد أعمدة الدخان من قرية عيتا الشعب اللبنانية بعد قصف إسرائيلي مكثف

القصف الإسرائيلي على قرية عيتا الشعب اللبنانية الحدودية مع إسرائيل 4/11/2023
القصف الإسرائيلي على قرية عيتا الشعب اللبنانية الحدودية مع إسرائيل 4/11/2023 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم السبت، بعد يوم واحد من خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع لمسلحين تابعين لحزب الله على طول الحدود وفي قرى مختلفة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من قرية عيتا الشعب اللبنانية، وهي أكثر بلدة لبنانية تضررا من التوتر على الحدود.

وكان نصر الله قد قال في أول خطاب له منذ بدء الحرب إن حزب الله انخرط منذ البداية في هذه الحرب، مهددا بمزيد من التصعيد.

ويطلق حزب الله بشكل يومي صواريخ وقذائف نحو إسرائيل، اتخذ الحزب خطوات محسوبة لإبقاء الجيش الإسرائيلي مشغولاً على حدوده مع لبنان، ولكن ليس إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إشعال حرب شاملة.

المصادر الإضافية • أ ب

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