شاهد: حماس تنشر فيديو لتدمير مركبة إسرائيلية من المسافة صفر في غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء الخميس فيديو قالت إنه لاستهداف وتدمير مركبة إسرائيلية من المسافة صفر بواسطة أحد مقاتلي الحركة في غزة.

اعلان

ويُظهر الفيديو المقاتل أثناء خروجه من أحد الأنفاق وتتبعه للمركبة وتثبيت مفجر على متنها قبل أن يعود أدراجه ويقوم بتفجير المركبة عن بعد.

كما يظهر في الفيديو لاحقاً ما تقول الحركة إنه بقايا المركبة بعد تدميرها وانسحاب القوة الإسرائيلية المصاحبة لها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.

في المقابل، توعدت كتائب القسام، الخميس بأن غزة ستكون "لعنة التاريخ" على إسرائيل، محذرة من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون "في أكياس سود".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى 9061، بينهم 3760 طفلا. وكان المكتب الإعلامي لحكومة حماس أفاد بمقتل 195 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي الثلاثاء والأربعاء على مخيم جباليا في شمال القطاع حيث استحالت أبنية كاملة ركاما، وحذّرت الأمم المتحدة من احتمال أن يرقى هذا القصف إلى "جريمة حرب".

كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس مقتل 27 شخصا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا أيضا.

وأوقع هجوم حماس قرابة 1400 قتيل في إسرائيل، وفق الجيش، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.