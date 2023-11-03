طائرات مسيّرة أميركية في سماء غزة للمساعدة في البحث عن الأسرى

بقلم: يورونيوز

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الولايات المتحدة تطلق طائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الأسرى.

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قال مسؤولان أميركيان الخميس إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع بدون طيار في سماء غزة ضمن عمليات البحث عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن واشنطن تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الأسرى.

وقال أحد المسؤولين إن بلاده بدات في إطلاق تلك الطائرات المسيّرة منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية ما زالوا في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة حيث يُعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق الشاسعة التابعة لحماس.

وقد طوقت القوات الإسرائيلية الخميس مدينة غزة - المدينة الرئيسية في قطاع غزة - في هجومها على حركة حماس التي قاومت هجمات الكر والفر من الأنفاق تحت الأرض، لتصبح بذلك بؤرة هجوم لإسرائيل التي طالبت في وقت سابق من المدنيين الهروب إلى جنوب القطاع.