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شاهد: الشرطة الإسرائيلية تجمع ممتلكات مجهولة من مواقع مختلفة هاجمتها كتائب القسام يوم 7 أكتوبر

صورة جوية لمستوطنة نتساريم في غلاف غزة.
صورة جوية لمستوطنة نتساريم في غلاف غزة. Copyright MAHMUD HAMS/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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قامت الشرطة الإسرائيلية بجمع الأحذية والملابس والوثائق من أكثر من 20 موقعًا هاجمتها حماس في 7 من أكتوبر/تشرين الأول

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وقالت يائيل ريتشيرت، رئيسة المركز اللوجستي بالشرطة الإسرائيلية الأحد، إنه تم تقسيم الممتلكات إلى مجموعتين الأولى تم التعرف على أصحابها والثانية ما تزال ملكيتها مجهولة.

وأفادت ريتشيرت: "الانطباع الأول الذي تراه عند رؤية كل هذه الأحذية والحقائب الكبيرة مع كل الملابس يعود مباشرة إلى المحرقة".

وأضافت: "بالنسبة لي، إنها مثل محرقة ثانية. لا أستطيع، لا أستطيع العثور على أي كلمات أخرى لوصف ما نراه".

شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص غالبيتهم مدنيون قضوا في أول أيام الهجمات وفق السلطات الإسرائيلية.

وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش الإسرائيلي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ30 مع استمرار القصف الإسرائيلي ومقتل أكثر من 9770 فلسطينيا معظمهم مدنيون وبينهم 4800 طفل، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الأحد.

المصادر الإضافية • أ ب

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