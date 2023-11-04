شاهد: الرئيس البرازيلي يبدأ العلاج الطبيعي بعد عملية جراحية في الفخذ

بقلم: يورونيوز

نشر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر جلسة علاج طبيعي، بعد خضوعة لعملية جراحية في الفخذ.

اعلان

وقال دا سيلفا إنه سيكون قريباً جاهزاً "لبدء السفر مجدداً للقاء الشعب البرازيلي"، بعد خمسة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وكان الرئيس البرازيلي (77 عاماً)، قد دخل المستشفى السوري - اللبناني في برازيليا في 29 أيلول/سبتمبر، لإجراء عملية جراحية لعلاج التهاب في مفصل الفخذ ناجم عن تآكل غضروف، ما سبب له الكثير من الألم في الأشهر القليلة الماضية.

وتهدف الجراحة إلى استعادة وظيفة الفخذ اليمنى عن طريق تقويم المفصل بما سيتطلب إزالة رأس عظم الفخذ لزراعة بديل.

وسبق أن قال لولا إنه يعاني من آلام مستمرة منذ أكثر من عام، لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى عشرات الدول منذ توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير.