ألمانيا: تركي يحتجز رهائن في مطار هامبورغ بسبب نزاع عائلي

بقلم: يورونيوز

نصحت الشرطة الألمانية المسافرين اليوم الأحد بعدم استخدام مطار هامبورج بسبب تطور وضع الرهائن.

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وأغلق المطار في الجزء الشمالي من المدينة أمام الركاب، وألغيت الرحلات الجوية منذ مساء السبت عندما اقتحم رجل مسلح بوابة المطار بسيارته وأطلق النار مرتين في الهواء من سلاح، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

معركة حضانة

بقيت حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا معطلة الأحد بسبب عملية احتجاز رهائن على المدرج نفذها رجل اختطف ابنته في إطار نزاع عائلي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت صحيفة "بيلد" بأن الرجل طلب السماح له بالسفر إلى تركيا مع ابنته الصغيرة البالغة أربع سنوات.

وأوضحت الشرطة عبر منصة "إكس" أن "المفاوضات مستمرة" مع الرجل المسلّح البالغ 35 عاماً بعد نحو 15 ساعة من اقتحامه المطار بسيارته برفقة ابنته وتمركزه فيها عند أسفل طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة ساندرا ليفغرون لمحطة "إن دي آر" التلفزيونية العامة "نعتقد أن وضع الطفلة جيد جسدياً، وهذا ما يمكننا ملاحظته وما تبيّن لنا من المحادثات الهاتفية مع مرتكب الواقعة. يمكننا سماع الطفلة في الخلفية".

لكنها امتنعت عن التعليق على الحالة النفسية التي تعيشها الطفلة الصغيرة. وأضافت "نحن نتحدث مرة أخرى" مع الوالد "ونحاول التوصل إلى حل سلمي".

واستقدمت الشرطة متخصّصين نفسانيين وفرق مفاوضين إلى الموقع، بالإضافة إلى وحدات تدخل.

واقتحم الرجل مدرج المطار مساء السبت بعد تحطيمه حاجزاً عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الدافع "خلاف حول حضانة طفل" بين الأب والأم.

وأشارت "بيلد" إلى أن الرجل يحمل الجنسية التركية وكان يرغب في ركوب الطائرة مع ابنته. وقالت الشرطة إن المفاوضات أجريت باللغة التركية.

وكانت زوجة سائق السيارة أبلغت الشرطة في وقت سابق باختطاف الطفلة من منزلها في شتاده، على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.

ومساء السبت، اضطرت 17 طائرة كان من المقرر أن تهبط في مطار هامبورغ تحمل 3200 راكب، إلى تغيير مسارها. أما الرحلات التي كانت مقررة الأحد من حيث المبدأ فيبلغ عددها 286 تحمل 34500 مسافر.

وقالت السلطات أيضًا إن زوجة الرجل اتصلت بهم سابقًا بشأن اختطاف طفلة. وأكدت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 35 عامًا كان يحمل ابنته البالغة من العمر 4 سنوات داخل السيارة، والتي ورد أنه أخذها بالقوة من والدتها في معركة حضانة محتملة.

وأضافت الشرطة إن طبيبا نفسيا كان يتفاوض مع الرجل لساعات ولم يكن هناك ما يشير إلى احتمال تعرض أشخاص آخرين للأذى منذ أن غادر جميع الركاب المطار.

"أولويتنا القصوى هي حماية الطفلة"

وكتبت الشرطة على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "يجب أن نفترض حاليًا أنه بحوزته سلاح ناري حي وربما أيضًا عبوات ناسفة من نوع غير معروف".

"أولويتنا القصوى هي حماية الطفلة. وأضافوا أنه وفقا لمعرفتنا الحالية فإن الطفل بصحة جيدة جسديا."

وتم إيواء مئات الأشخاص الذين لم تتمكن رحلاتهم الجوية من المغادرة مساء السبت بسبب الوضع في فنادق قريبة. تم إعادة توجيه الطائرات القادمة إلى مطارات ألمانية أخرى أو إلغاؤها.