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تؤوي مئات الفلسطينيين..مشاهد مروعة لغارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أسامة بن زيد

قصف مدرسة "أسامة بن زيد" التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة
قصف مدرسة "أسامة بن زيد" التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قصفت القوات الإسرائيلية مساء الجمعة مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت ملاذاً لآلاف النازحين الهاربين من القصف، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

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استهدف الطيران الإسرائيلي مدرسة "أسامة بن زيد" التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة "الصفطاوي" شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى.

 كما أظهرت مقاطع فيديو وصور من المجزرة، جثامين القتلى وقد تحولت إلى أشلاء، في حين غطت الدماء جدران المدرسة، وسط حالة غضب وهيجان من عشرات الفلسطينيين الذين تساءلوا بألم ومرارة "أين العرب؟ أين المسلمين؟".

ويأتي هذا بعد بضع ساعات من القصف الذي استهدف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقافلة مركبات إسعاف تقل جرحى إلى معبر رفح، بالتزامن مع قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى

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