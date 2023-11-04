فيديو: مقاتلو كتائب القسام يدمرون آليات إسرائيلية في قطاع غزة

مقاتل لكتائب القسام في مخيم جباليا في قطاع غزة - Copyright AFP

مقاتل لكتائب القسام في مخيم جباليا في قطاع غزة - Copyright AFP

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مشاهد جديدة لتدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات من مسافة الصفر في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.