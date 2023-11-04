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فيديو: مقاتلو كتائب القسام يدمرون آليات إسرائيلية في قطاع غزة

مقاتل لكتائب القسام في مخيم جباليا في قطاع غزة
مقاتل لكتائب القسام في مخيم جباليا في قطاع غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مشاهد جديدة لتدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات من مسافة الصفر في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

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وأطلق مقاتلو القسام النار والقذائف من مسافات قريبة جدا وتم إصابتها بشكل مباشر.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» في فيديو منفصل السبت، إن الكتائب وثّقت تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة وناقلة جند وجرافة خلال الساعات الـ48 الماضية.

ويتعرض سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا لقصف عنيف فيما تمنع إسرائيل دخول إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود إليه.ويخضع القطاع أساسا لحصار جوي وبحري وبري إسرائيلي منذ العام 2007 مع تولي حركة حماس السلطة فيه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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