شاهد: لا يوجد مكان آمن في غزة.. مستشفيات غصت بالجرحى وقصف لمدارس الأمم المتحدة حتى خزانات المياه

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو سيارات الإسعاف وسيارات أخرى تقل مصابيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة وهي مدرسة تابعة للأمم المتحدة وتؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة

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وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت مقتل 15 فلسطينيا وأصابة ما يزيد عن 54 شخصا آخر إثر قصف إسرائيل لمدرسة الفاخورة. وفي حادث منفصل قصفت إسرائيل بالدبابات مدرسة أسامة بن زايد شمال مدينة غزة ما أسفر عن مقتل 20 فلسطينيا نازحا.

وأعلنت وزارة الصحة السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، و 2509 نساء.

ويتعرض سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا لقصف عنيف فيما تمنع إسرائيل دخول إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود إليه.ويخضع القطاع أساسا لحصار جوي وبحري وبري إسرائيلي منذ العام 2007 مع تولي حركة حماس السلطة فيه.

أقر الجيش الإسرائيلي أنه قصف سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء الرئيسي في مدينة غزة الجمعة قائلا إنها كانت تنقل عناصر من حركة حماس. لكن الحركة نفت ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي "نشدد على أن هذه المنطقة في غزة هي ساحة حرب. نطلب من المدنيين بشكل متكرر الانتقال جنوبا حفاظا على سلامتهم".

ويستمر القصف الإسرائيلي فيما يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان وزراء خارجية دول عربية بحثا عن انفراجة دبلوماسية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد رفض إقرار "هدنة إنسانية".