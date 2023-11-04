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تعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب "احتجاز رهائن"

سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تصل إلى مكان الخرق الأمني ​​في مطار هامبورغ،
سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تصل إلى مكان الخرق الأمني ​​في مطار هامبورغ، Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تعطلت حركة الملاحة في مطار هامبورغ مساء السبت بسبب "احتجاز رهائن"، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

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وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة إكس "توجد حاليا عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ".

وأضافت "نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حاليا وجود عملية احتجاز رهائن".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأوردت صحيفة بيلد أن في سيارته طفلان، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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