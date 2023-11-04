تعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا بسبب "احتجاز رهائن"

سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تصل إلى مكان الخرق الأمني ​​في مطار هامبورغ، - Copyright AP Photo

سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تصل إلى مكان الخرق الأمني ​​في مطار هامبورغ، - Copyright AP Photo

بقلم: يورونيوز

تعطلت حركة الملاحة في مطار هامبورغ مساء السبت بسبب "احتجاز رهائن"، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.