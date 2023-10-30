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شاهد: حادث بموقع بناء في ألمانيا يودي بحياة خمسة عمّال

موقع الحادث
موقع الحادث Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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لقي خمسة عمال حتفهم في مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا الإثنين، عندما انهارت سقالة في موقع بناء، وفق ما ذكر ناطق باسم جهاز الإطفاء.

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وقال المصدر "دُفن عدد من الأشخاص تحت السقالة وباتوا في عداد المفقودين.. قُتل خمسة عمال في موقع الحادث". وتوجّه حوالى 70 عنصر طوارئ إلى الموقع لإنقاذ العالقين تحت الركام.

وقال المتحدث "لم يتضح بعد سبب سقوط السقالة في موقع البناء".

ووقع الحادث في "هافن سيتي" الذي كان في الماضي حياً قديماً عند الميناء تحوّل اليوم إلى أحد أكبر مشاريع البناء في مدينة أوروبية.

وذكرت صحيفة "بيلد" بأن السقالة انهارت حوالى الساعة 08,10 ت غ في "فيست فيلد هامبورغ أيفرسي كوارتير" وهي منطقة تجارية وسكنية وترفيهية ستضم ميناء جديداً كبيراً للسفن السياحية.

ولفتت إلى العمال كانوا يبنون مصعداً وانهارت السقالة على ثمانية منهم على الأقل.

وتم إخلاء موقع البناء بأكمله، علما بأنه يضم حوالى 700 عامل، بحسب "بيلد".

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