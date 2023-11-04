دخل التصعيد غير المسبوق بين حماس وإسرائيل أسبوعه الخامس. ولا تلوح في الأفق حتى الآن مؤشرات على وقف لإطلاق النار، رغم المساعي الدولية والأممية لذلك. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت عن شعوره بـ"الرعب" بسبب ضربة إسرائيلية استهدفت الجمعة موكب سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة.
ويتعرض القطاع لليوم الـ29 على التوالي لقصف إسرائيلي مكثف خلف حتى الآن9227 قتيلاً، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود. وتنفذ إسرائيل هذا القصف بعد أن شنت عليها حركة حماس هجوماً مباغتا في السابع من الشهر الماضي. وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي 1400 على الأقل حسب سلطات تل أبيب.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، أنه لن يوافق على هدنة إنسانية مؤقتة من دون إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، إن "إسرائيل ارتكبت مجازر في 3 مستشفيات"،حيث استهدفت موكباً لسيارات إسعاف أمام مدخل مجمع الشفاء، بالإضافة إلى مدرسة تؤوي نازحين، فضلا عن استهداف عائلات أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد.
بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن
يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت، غداة زيارة سريعة إلى إسرائيل خرج منها خالي الوفاض عموما بسبب رفض إسرائيل المقترح الأمريكي بشأن "هدنة إنسانية موقتة" في الحرب مع حماس.
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم، شارك فيه سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان. pic.twitter.com/vBcFbQv3SZ— DINA R. TABBARA (@dinasaadramadan) November 4, 2023
ومن المقرر أيضا أن يشارك بلينكن الذي وصل إلى عمان مساء الجمعة، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة وأن يعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان مساء الجمعة، عقد هذا اللقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة.
أضرار جسيمة لحقت بمكتب فرانس برس في غزة وإسرائيل تقول إنها نفّذت ضربة "قربه"
غداة انفجار ألحق أضراراً جسيمة بمكتب فرانس برس في غزة، أكّد الجيش الإسرائيلي الذي يقصف القطاع بلا هوادة، الجمعة أنه نفّذ ضربة "قرب" مكتب الوكالة، نافياً أن يكون قد استهدف المبنى "بأي شكل من الأشكال".
وفرانس برس هي الوكالة الدولية الوحيدة التي تبث بشكل مباشر من مدينة غزة بلا توقف.
وقال متعاون مع فرانس برس تفقّد المكان صباح الجمعة إن قذيفة متفجرة يبدو أنها اخترقت غرفة الموظف التقني في مكتب غزة، من الشرق إلى الغرب، في الطبقة الأخيرة من المبنى المؤلف من 11 طبقة، ما دمّر جداراً في الغرفة وأوقع أضرارا بالغة في غرفتين مجاورتين.
كما تسبّب عصف الانفجار بتضرّر أبواب غرف أخرى في الطابق وأصاب خزانات مياه على سطح المبنى.
وردا على سؤال لفرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أجهزته "تحقّقت من المعلومة مرات عدة"، وإن الجيش "لم ينفذ ضربة على هذا المبنى".
مساءً، قالت متحدثة باسم الجيش إنه "وفقا لما في حوزتنا من معلومات حاليا، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك".
وتابعت المتحدثة "من المهم جدا التأكيد أن المبنى لم يُستهدَف بأي شكل من الأشكال من الجيش الإسرائيلي، وليس لدينا أي مؤشر على أنه تم تفويت هدف في هذه الغارة"، مضيفة "كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت في الحطام"، دون الخوض في تفاصيل.
ودان رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس "قصف المكتب الذي يعرف الجميع مكانه الجغرافي"، معتبرا أن "تداعيات هذه الضربة كان يمكن أن تكون كارثية لو لم يكن فريق الوكالة قد أُجلي من المدينة".
15 قتيلا ًحصيلة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف في غزة
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الجمعة سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى في مدينة غزة أوقعت 15 قتيلاً و60 جريحا، بعدما أكّدت إسرائيل استهداف السيارة قائلة إن "خلية إرهابية تابعة لحماس" كانت تستخدمها.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 13 شخصا وإصابة 26 آخرين.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن "إسرائيل تعمدت قصف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي لمنع نقل المصابين إلى مصر لتلقي العلاج".
ولفت إلى أن سيارة الإسعاف المستهدفة كانت تقل عدداً من الجرحى لتلقي العلاج في مصر.
بعد الضربة التي وقعت عند بوابة مستشفى الشفاء حيث لجأ عدد كبير من النازحين، أفاد مراسل وكالة فرانس برس بوجود عدد كبير من القتلى والجرحى قرب سيارة الإسعاف المتضررة.
وأظهرت مقاطع فيديو مدنيين يحملون جرحى وجثثاً مضرجة بالدماء، فيما كان آخرون ممددين أرضاً جراء شدة القصف الذي استهدف مركبات متوقفة على جانب الطريق.
وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه الضربة، مشددا على أن سيارة الإسعاف المستهدفة كانت تستخدمها "خلية إرهابية تابعة لحماس".