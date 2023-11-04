شاهد: الآلاف يتظاهرون في باريس وبرلين ولندن تضامنا مع الفلسطينيين ووقف الحرب في غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن اليوم السبت مطالبين إسرائيل بوقف قصفها لغزة.

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ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام فلسطينية خلال المسيرة التي انتهت في ميدان الطرف الأغر. وتم تنظيم الاحتجاج في الوقت الذي شددت فيه القوات الإسرائيلية حصارها على غزة وقصفها المتواصل والمكثف على القطاع.

وردد المتظاهرون شعارات "فلسطين حرة" و "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة."

وفي باريس خرجت تظاهرة مشابهة، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية. طالب المتظاهرون فيها بوقف الحرب فورا.

وفي العاصمة الألمانية برلين، تظاهر المئات دعمًا لغزة وضد الحرب التي تشنها إسرائيل عليها منذ أسابيع.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين بحسب وزارة الصحة في غزة إلى 9488 فلسطيني على الأقل بينهم 3900 طفل.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد هدنة إنسانية بالرغم من الضغوط الأمريكية والدولية.