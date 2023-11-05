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فرنسا: الشرطة تسجل 257 عملا معاديا للسامية في منطقة باريس

أشخاص يسيرون ونجمة داوود على جدران المنازل في باريس، فرنسا
أشخاص يسيرون ونجمة داوود على جدران المنازل في باريس، فرنسا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز الأحد تسجيل 257 عملاً معاديا للسامية في منطقة العاصمة باريس منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وقال نونيز في مقابلة على قناة بي أف أم تي في BFMTV: "رصدنا حتى الآن 257 عملا معاديا للسامية في باريس وضواحيها ويعتبر أكثر من الأعمال المعادية للسامية لعام كامل." 

وأوضح نونيز أنه تم "اعتقال ما يقرب من 90 شخصًا" بسبب هذه الأفعال المعادية للسامية.

وقال قائد الشرطة إنه من بين 257 عملا معاديا للسامية، تم تقديم “124 شكوى” فقط، وحث الناس على تقديم شكاوى رسمية حتى تتمكن عناصر الشرطة الفرنسية ببدء التحقيقات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل "857 عملاً معاديًا للسامية" في جميع أنحاء فرنسا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

وطعنت سيدة فرنسية في منزلها في مدينة ليون، حوالي الساعة الواحدة يوم السبت بسبب ديانتها اليهودية وفقا لصحيفة لو بروغرز الفرنسية. وأفادت الصحيفة ان الهجوم يعكس عملا معاديا للسامية، فقد قام المهاجم بنقش صليب معقوف بسكين على الباب الأمامي للضحية، ثم لاذ بالفرار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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